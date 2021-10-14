Лукас Эрнандес на прошлой неделе выиграл Лигу наций в составе сборной Франции, а теперь должен отправиться за решетку.

Эрнандес — один из сильнейших защитников планеты. Он выиграл чемпионат мира-2018 в России, где каждый матч начинал в стартовом составе сборной Франции, а в минувшее воскресенье стал победителем Лиги наций — в финале с Испанией на поле не появился, но заслуженную медаль получил. В «Баварии» Эрнандес тоже играет регулярно, а год назад вместе с ней взял Лигу чемпионов.

Но теперь чемпион мира должен сесть в тюрьму. Суд Мадрида № 32 по уголовным делам приговорил Эрнандеса к шести месяцам заключения. Уже 19 октября защитник «Баварии» обязан приехать в столицу Испании, а затем в течение десяти дней прибыть к месту отбывания наказания.

К печальному исходу привела цепь событий. Началась она в ночь на 3 февраля 2017 года, когда Эрнандес (тогда — футболист «Атлетико») повздорил со своей девушкой Амелией де ла Оса Лоренте на одной из улиц Мадрида. Ссора переросла в рукоприкладство, и, как сообщало агентство Reuters, обоим даже оказывали медицинскую помощь, а футболиста задержали в ту же ночь. Суд приговорил обе стороны к 31 дню общественных работ и на шесть месяцев запретил им общаться, а также приближаться друг к другу на расстояние менее чем 500 метров.

Однако оба ослушались. Более того, спустя несколько месяцев пара поженилась и провела медовый месяц в США. 13 июня 2017 года, по возвращении в Мадрид из Майами, Эрнандеса задержали в аэропорту и передали в суд по делам о насилии в отношении женщин. AS пишет, что Амелию тоже должны были задержать, но на тот момент суд по каким-то причинам еще официально не уведомил ее об аналогичном запрете.

Прокуратура потребовала лишить Эрнандеса свободы на год, так как он знал о запрете. Защита футболиста просила заменить срок в тюрьме на общественные работы, но суд отклонил апелляцию, так как он не прошел предписанный изначально 31 день тех же самых общественных работ.

Лукас и Амелия до сих пор женаты. У них есть сын Мартин, которому три года. Судя по фотографиям в соцсетях, все счастливы. Однако правосудие Испании непреклонно. По данным AS, отсрочить решение уже нельзя, хотя адвокаты Эрнандеса подали апелляцию. Есть вероятность, что он все-таки попадет в тюрьму, но не на полгода, а на несколько дней. В любом случае Эрнандес обязан прибыть 19 октября в суд, а это значит, что он как минимум пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Бенфикой».

К слову, мюнхенцы могут применить санкции к защитнику, так как для них решение мадридского суда стало полной неожиданностью. В 2019 году «Бавария» заплатила за Эрнандеса 80 миллионов евро, и вряд ли она с радостью отпустит француза отбывать срок.