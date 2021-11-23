В Германии развернули борьбу против антиваксеров. Игрокам «Баварии» срезают зарплату, а тренера выгнали из-за поддельного сертификата

Правда, это не всегда помогает.

«Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы». С таким заявлением 22 ноября выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Такая позиция государства не могла не отразиться на футболе. За последнее время прогремели случаи с увольнением главного тренера «Вердера» Маркуса Анфанга и с публичным отказом полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха от вакцинации.

Анфанга и его помощника Флориана Юнга попросили на выход из-за расследования дела об использовании поддельного свидетельства о вакцинации. Тренер и клуб обыграли все как добровольную отставку. «Из-за чрезвычайно напряженной ситуации для клуба, команды, моей семьи и меня самого я решил, что немедленно завершу свою работу в качестве главного тренера. Поэтому я попросил ответственных лиц немедленно расторгнуть мой контракт, и они удовлетворили эту просьбу», — сказал Анфанг.

«Этим шагом Маркус и Флориан взяли на себя ответственность и стремятся положить конец разговорам, которые окружали клуб в последние дни. Мы уважаем их решение и теперь приступим к поиску нового главного тренера», — поддержал официальную версию спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн.

Но кому за пределами Германии, по большому счету, есть дело до команды из второй бундеслиги, пусть и с богатой историей и чемпионскими салатницами в музее? То ли дело мюнхенская «Бавария». В выездном матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо» баварцы вынуждены были обходиться без восьми футболистов. Причем пять человек находятся на карантине из-за отказа от вакцинации.

Если про карантин для Сержа Гнабри, Джамала Мусиалы, Эрика-Максима Чупо-Мотинга и Михаэля Кьюзанса вы могли не слышать, то история Киммиха получилась довольно громкой.

«Я не уверен в вакцине. Конечно, осознаю ответственность и соблюдаю все меры, включая тесты каждые два-три дня. Но каждый должен принимать решение сам. Тем не менее я не отрицаю ковид и не являюсь противником вакцины. Я не говорю категорически, что никогда не буду прививаться. Вполне возможно, это произойдет чуть позже», — объяснил Киммих.

В Германии полузащитник «Баварии» имеет хорошую репутацию. В марте 2020 года он совместно с партнером по клубу Леоном Горецкой создал благотворительный фонд WeKickCorona. Оба футболиста жертвуют деньги на помощь людям, пострадавшим от коронавируса.

Его решение отказаться от вакцинирования прокомментировала даже и. о. канцлера Германии Ангела Меркель. «Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист».

Не остался в стороне и бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. «Киммих — отличный парень и он может быть образцом для подражания. Меня удивил его отказ от прививки. Теперь это все обсуждается. В феврале я заявил, что было бы разумно вакцинировать футболистов пораньше, ведь это стало бы примером для всех. Тогда меня раскритиковали.

С точки зрения примера для подражания было бы лучше, если бы Йозуа вакцинировался. Уверен, скоро ему сделают прививку. Он ответственный человек и игрок. Мы можем быть счастливы, что Киммих выступает за «Баварию» и сборную Германии", — цитирует Румменигге Bild.

1 ноября парламент Германии принял закон, разрешающий работодателю не выплачивать заработную плату работнику, который вынужден отсутствовать из-за того, что находится на карантине. Данное постановление касается только тех, кто не вакцинирован.

В понедельник Bild сообщил, что «Бавария» приняла решение воспользоваться этим правилом и объявила Киммиху, Гнабри, Мусиале, Кьюзансу и Чупо-Мотингу, что не будет платить им зарплату за те дни, что они находятся на карантине. И тот же Киммих за неделю простоя может потерять 384 тысячи евро.

Зато персонал «Баварии» своих игроков в беде не оставляет. Привозят футболистам мешки с тренировочным оборудованием домой.

По сведениям издания Кicker, около 90% игроков первой и второй бундеслиг уже вакцинированы. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал сделать вакцинацию обязательной мерой. «Я выступаю за обязательную вакцинацию для определенных профессиональных групп — это то, что нам нужно. Думаю, что было бы хорошим сигналом, если бы мы обсудили это и для футбольного сектора», — заявил политик.

Пока что подобные меры не дают гарантии безопасности. Сразу два футболиста сборной Бельгии вернулись в свои клубы и сдали положительные тесты на следующий день после матчей бундеслиги. Отличились вратарь «Вольфсбурга» Кун Кастельс и вингер «Боруссии» Торган Азар. Оба игрока были вакцинированы, а Кастельс успел пройти вакцинацию дважды, но в Лиге чемпионов бельгийцы не помогут своим клубам.