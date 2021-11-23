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В Германии развернули борьбу против антиваксеров. Игрокам «Баварии» срезают зарплату, а тренера выгнали из-за поддельного сертификата

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 18:45
Йозуа Киммих. Фото AFP
Йозуа Киммих. Фото AFP
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Правда, это не всегда помогает.

«Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы». С таким заявлением 22 ноября выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Такая позиция государства не могла не отразиться на футболе. За последнее время прогремели случаи с увольнением главного тренера «Вердера» Маркуса Анфанга и с публичным отказом полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха от вакцинации.

Анфанга и его помощника Флориана Юнга попросили на выход из-за расследования дела об использовании поддельного свидетельства о вакцинации. Тренер и клуб обыграли все как добровольную отставку. «Из-за чрезвычайно напряженной ситуации для клуба, команды, моей семьи и меня самого я решил, что немедленно завершу свою работу в качестве главного тренера. Поэтому я попросил ответственных лиц немедленно расторгнуть мой контракт, и они удовлетворили эту просьбу», — сказал Анфанг.

«Этим шагом Маркус и Флориан взяли на себя ответственность и стремятся положить конец разговорам, которые окружали клуб в последние дни. Мы уважаем их решение и теперь приступим к поиску нового главного тренера», — поддержал официальную версию спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн.

Но кому за пределами Германии, по большому счету, есть дело до команды из второй бундеслиги, пусть и с богатой историей и чемпионскими салатницами в музее? То ли дело мюнхенская «Бавария». В выездном матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо» баварцы вынуждены были обходиться без восьми футболистов. Причем пять человек находятся на карантине из-за отказа от вакцинации.

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Если про карантин для Сержа Гнабри, Джамала Мусиалы, Эрика-Максима Чупо-Мотинга и Михаэля Кьюзанса вы могли не слышать, то история Киммиха получилась довольно громкой.

«Я не уверен в вакцине. Конечно, осознаю ответственность и соблюдаю все меры, включая тесты каждые два-три дня. Но каждый должен принимать решение сам. Тем не менее я не отрицаю ковид и не являюсь противником вакцины. Я не говорю категорически, что никогда не буду прививаться. Вполне возможно, это произойдет чуть позже», — объяснил Киммих.

В Германии полузащитник «Баварии» имеет хорошую репутацию. В марте 2020 года он совместно с партнером по клубу Леоном Горецкой создал благотворительный фонд WeKickCorona. Оба футболиста жертвуют деньги на помощь людям, пострадавшим от коронавируса.

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Его решение отказаться от вакцинирования прокомментировала даже и. о. канцлера Германии Ангела Меркель. «Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист».

Не остался в стороне и бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. «Киммих — отличный парень и он может быть образцом для подражания. Меня удивил его отказ от прививки. Теперь это все обсуждается. В феврале я заявил, что было бы разумно вакцинировать футболистов пораньше, ведь это стало бы примером для всех. Тогда меня раскритиковали.

С точки зрения примера для подражания было бы лучше, если бы Йозуа вакцинировался. Уверен, скоро ему сделают прививку. Он ответственный человек и игрок. Мы можем быть счастливы, что Киммих выступает за «Баварию» и сборную Германии", — цитирует Румменигге Bild.

1 ноября парламент Германии принял закон, разрешающий работодателю не выплачивать заработную плату работнику, который вынужден отсутствовать из-за того, что находится на карантине. Данное постановление касается только тех, кто не вакцинирован.

В понедельник Bild сообщил, что «Бавария» приняла решение воспользоваться этим правилом и объявила Киммиху, Гнабри, Мусиале, Кьюзансу и Чупо-Мотингу, что не будет платить им зарплату за те дни, что они находятся на карантине. И тот же Киммих за неделю простоя может потерять 384 тысячи евро.

Зато персонал «Баварии» своих игроков в беде не оставляет. Привозят футболистам мешки с тренировочным оборудованием домой.

По сведениям издания Кicker, около 90% игроков первой и второй бундеслиг уже вакцинированы. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал сделать вакцинацию обязательной мерой. «Я выступаю за обязательную вакцинацию для определенных профессиональных групп — это то, что нам нужно. Думаю, что было бы хорошим сигналом, если бы мы обсудили это и для футбольного сектора», — заявил политик.

Пока что подобные меры не дают гарантии безопасности. Сразу два футболиста сборной Бельгии вернулись в свои клубы и сдали положительные тесты на следующий день после матчей бундеслиги. Отличились вратарь «Вольфсбурга» Кун Кастельс и вингер «Боруссии» Торган Азар. Оба игрока были вакцинированы, а Кастельс успел пройти вакцинацию дважды, но в Лиге чемпионов бельгийцы не помогут своим клубам.

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