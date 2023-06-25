Зидан прокомментировал трансфер Беллингема в «Реал»

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о переходе полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в мадридский клуб.

«Джуд Беллингем — важный игрок будущего. Он готов играть в «Реале». Я встретил его на финале ЧМ-2022, мы немного поговорили. Надеюсь, у него будет отличная карьера», — приводит слова Зидана Madrid Xtra.

«Реал» в июне объявил о переходе 19-летнего англичанина. Сообщалось, что мадридцы заплатили за него 103 миллиона евро.