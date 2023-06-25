Гвардиол может стать самым дорогим защитником мира, если перейдет в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» готов сделать игрока «Лейпцига» Йошко Гвардиола самым дорогим защитником мира, сообщает Sky Germany.

По информации источника, «горожане» предлагают за 21-летнего хорвата 90 миллионов евро плюс бонусы. Если трансфер состоится, то он станет самым дорогим переходом защитника в истории футбола. Действующий рекорд установил «Манчестер Юнайтед», который в 2019 году заплатил «Лестеру» за Харри Магуайра 87 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гвардиол провел 41 матч за «Лейпциг», отметившись тремя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро. Контракт Гвардиола с немецкой командой действует до конца июня 2027 года.