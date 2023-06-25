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Гвардиол может стать самым дорогим защитником мира, если перейдет в «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Йошко Гвардиол.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» готов сделать игрока «Лейпцига» Йошко Гвардиола самым дорогим защитником мира, сообщает Sky Germany.

По информации источника, «горожане» предлагают за 21-летнего хорвата 90 миллионов евро плюс бонусы. Если трансфер состоится, то он станет самым дорогим переходом защитника в истории футбола. Действующий рекорд установил «Манчестер Юнайтед», который в 2019 году заплатил «Лестеру» за Харри Магуайра 87 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гвардиол провел 41 матч за «Лейпциг», отметившись тремя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро. Контракт Гвардиола с немецкой командой действует до конца июня 2027 года.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
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 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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