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Сегодня, 17:57

Гендиректор «Баварии» Дризен рассказал о трансферных планах клуба

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал о трансферных планах клуба на ближайшее окно. Он рассказал, что главный тренер Томас Тухель рассказал о своих идеях. Функционер отметил, что участие специалиста важно для команды.

«Нам не нужны наемники, которые через два года перейдут в новый клуб. Нам нужны игроки, излучающие энергию, отдающие все силы «Баварии» и ее болельщикам.

Было бы здорово, если бы мы могли привлечь Томаса Мюллера и Мануэля Нойера в будущем, каждый клуб мечтал бы о таком. Но это решение остается за советом директоров», — цитирует Дризена Sport1.de.

В минувшем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии.

ФК Бавария
Томас Тухель
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
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 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
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 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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Боруссия М – Аугсбург
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Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
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П
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Айнтрахт Ф

 11
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Кельн

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Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

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