Защитник Топрак отказался продлевать контракт с «Вердером». Он покинет клуб свободным агентом

Защитник Эмер Топрак подписывать новый контракт с «Вердером». Он покинет клуб в статусе свободного агента, сообщает Kicker.

В прошедшем сезоне 32-летний турок провел во второй бундеслиге 21 матч и забил 1 гол.

По итогам сезона клуб из Бремена оформил возвращение в бундеслигу на сезон-2022/23. «Вердер» финишировал на втором месте и получить прямое повышение в классе.

Отметим, что Топрак был капитаном команды в завершившемся сезоне.