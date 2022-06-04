Гладбахская «Боруссия» активировала опцию продления контракта с нападающим Эмболо

«Боруссия» из Менхегладбаха активировала опцию продления контракта с нападающим Брелем Эмболо. Теперь соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает Bild.

В прошедшем сезоне 25-летний вингер провел 32 матча в бундеслиге. На его счету 11 голов и 6 голевых передач.

Напомним, что Эмболо перешел в «Боруссию» из «Шальке» в 2019 году. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила около 15 миллионов евро.