Защитник менгладбахской «Боруссии» Гинтер может перейти в «Интер»

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер может перейти в «Интер», сообщает Get Football News Italy со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, миланский клуб предложил 27-летнему немцу четырехлетний контракт с зарплатой 3,5-4 млн евро в год.

Защитник заинтересован в переходе в «Интер». Стороны близки к договоренности.

Ранее сообщалось, что Гинтер покинет «Боруссию» летом 2022 года.