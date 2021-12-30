Защитник менгладбахской «Боруссии» Гинтер может перейти в «Интер»
13:12
Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер может перейти в «Интер», сообщает Get Football News Italy со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, миланский клуб предложил 27-летнему немцу четырехлетний контракт с зарплатой 3,5-4 млн евро в год.
Защитник заинтересован в переходе в «Интер». Стороны близки к договоренности.
Ранее сообщалось, что Гинтер покинет «Боруссию» летом 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.getfootballnewsitaly.com/2021/gladbachs-ginter-edges-close-to-inter-move/
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