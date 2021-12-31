Форвард «Лейпцига» вернулся в «Аякс» на правах аренды
«Аякс» и «Лейпциг» согласовали аренду нападающего Брайана Броббея, сообщил официальный сайт голландского клуба. 19-летний форвард будет выступать за команду из Амстердама до конца сезона.
Броббей — воспитанник «Аякса». Нидерландец покинул клуб в июле 2021 года на правах свободного агента и перешел в «Лейпциг». На счету форварда 3 результативных передачи в 14 матчах за немецкую команду.
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