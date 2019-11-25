Защитник «Лейпцига» Упамекано получил травму

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано на некоторое время выбыл из строя. Французский футболист повредил лодыжку. Точные сроки его восстановления пока неизвестны, сообщает Sport1.de.

В среду, 27 ноября, «Лейпцигу» предстоит провести матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Упамекано в текущем сезоне провел 12 встреч во всех турнирах и заработал 3 предупреждения.

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