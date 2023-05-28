Защитник Блинд покинет «Баварию» летом

Защитник Дэйли Блинд покинет «Баварию» по завершении нынешнего сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

33-летний игрок перешел в мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня.

У игрока уже есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Всего нидерландец сыграл за «Баварию» в пяти матчах.