Фанаты «Гамбурга» праздновали на поле выход в бундеслигу, но клуб опустился в зону стыков

В матче заключительного тура второй бундеслиги «Гамбург» обыграл «Зандхаузен» (1:0).

В это время в параллельном матче «Хайденхайм», их основной соперник в борьбе за выход в высшую лигу, заканчивал игру с «Регенсбургом» и уступал 1:2, тогда как ему была нужна только победа.

Болельщики «Гамбурга» были уверены в выходе их команды в бундеслигу и начали праздновать, выбежав на поле. Однако «Хайденхайм» одержал победу над «Ян Регенсбург» (3:2), забив на 90+3-й и 90+9-й минутах встречи. Клуб занял второе место в турнирной таблице и гарантировал себе выход в бундеслигу.

«Гамбург» занял третье место в турнирной таблице, клубу предстоит сыграть в стыковых матчах со «Штутгартом».