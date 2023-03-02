Павар: «Я никогда не говорил, что хочу уйти из «Баварии», чувствую себя здесь комфортно»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал, как чувствует себя в мюнхенском клубе.

«Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я в большом клубе, здесь отличная атмосфера и отличная организация. Я чувствую себя здесь очень комфортно, мне нравится клуб и болельщики, и я надеюсь, что в этом сезоне мы добьемся еще большего. Мог уйти в январе? Я не из тех, кто сдается посреди пути. Моей целью было остаться в «Баварии», — цитирует Sport1 Павара.

Защитник перешел в «Баварию» в 2019 году из «Штутгарта». Контракт 26-летнего француза действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за «Баварию».