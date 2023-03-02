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Павар: «Я никогда не говорил, что хочу уйти из «Баварии», чувствую себя здесь комфортно»

Мария Гусева
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал, как чувствует себя в мюнхенском клубе.

«Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я в большом клубе, здесь отличная атмосфера и отличная организация. Я чувствую себя здесь очень комфортно, мне нравится клуб и болельщики, и я надеюсь, что в этом сезоне мы добьемся еще большего. Мог уйти в январе? Я не из тех, кто сдается посреди пути. Моей целью было остаться в «Баварии», — цитирует Sport1 Павара.

Защитник перешел в «Баварию» в 2019 году из «Штутгарта». Контракт 26-летнего француза действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за «Баварию».

Бенжамен Павар
Футбол
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 13 7 2 64-21 46
2
 Боруссия Д 22 15 1 6 45-27 46
3
 Унион Б 22 13 4 5 35-27 43
4
 РБ Лейпциг 22 12 6 4 45-27 42
5
 Фрайбург 22 12 5 5 35-32 41
6
 Айнтрахт Ф 22 11 5 6 43-31 38
7
 Вольфсбург 22 9 6 7 40-29 33
8
 Майнц 22 9 5 8 37-34 32
9
 Вердер 22 9 3 10 34-41 30
10
 Боруссия М 22 8 5 9 38-39 29
11
 Байер 22 8 4 10 36-36 28
12
 Кельн 22 6 8 8 32-36 26
13
 Аугсбург 22 7 3 12 26-38 24
14
 Герта 22 5 5 12 27-40 20
15
 Штутгарт 22 4 7 11 27-38 19
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 Хоффенхайм 22 5 4 13 29-41 19
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 Шальке 22 3 7 12 16-42 16
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 - : -
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