Нойер рассказал о своем восстановлении после перелома ноги

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, как проходит его восстановление после перелома ноги на горнолыжном курорте.

«Всегда фокусируйтесь на своей цели. С каждым днем чувствую себя все лучше. Мы постоянно увеличиваем интенсивность, и нога чувствует себя хорошо. Держим темп», — написал в соцсетях Нойер.

36-летний немецкий голкипер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона 2022/23.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу бундеслиги и делит первое место с дортмундской «Боруссией». У обоих команд по 46 очков.