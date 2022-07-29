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Сегодня, 18:19

Павар может продолжить карьеру в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар открыт к переходу в лондонский «Челси», сообщает в Twitter журналист Кристиан Фальк.

Павар не входит в планы мюнхенской команды на следующий сезон. Руководство клуба уже дало понять французу, что ему следует начать искать новую команду.

«Бавария» оценивает 26-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, сделав 1 результативную передачу.

Павар присоединился к «Баварии» летом 2019 года, перейдя из «Штуттгарта». Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Павар является чемпионом мира в составе сборной Франции.

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17%

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Ливерпуль
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32%

1.68

П2

19%

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Спартак
Оренбург

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17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

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Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Челси
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«Лейпциг» согласовал трансфер защитника «Хоффенхайма» Раума
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 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
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 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
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 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
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 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
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 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
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