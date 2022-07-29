Павар может продолжить карьеру в «Челси»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар открыт к переходу в лондонский «Челси», сообщает в Twitter журналист Кристиан Фальк.

Павар не входит в планы мюнхенской команды на следующий сезон. Руководство клуба уже дало понять французу, что ему следует начать искать новую команду.

«Бавария» оценивает 26-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, сделав 1 результативную передачу.

Павар присоединился к «Баварии» летом 2019 года, перейдя из «Штуттгарта». Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Павар является чемпионом мира в составе сборной Франции.