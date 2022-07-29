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Сегодня, 16:44

«Лейпциг» согласовал трансфер защитника «Хоффенхайма» Раума

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум продолжит карьеру в «Лейпциге». Стороны уже согласовали условия сделки, сообщает Kicker.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Ранее интерес к 24-летнему немцу проявляли «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что «Хоффенхайм» хотел получить за защитника свыше 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Раум забил 3 мяча и отдал 13 результативных передач в 35 матчах за «Хоффенхайм» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
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