«Лейпциг» согласовал трансфер защитника «Хоффенхайма» Раума

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум продолжит карьеру в «Лейпциге». Стороны уже согласовали условия сделки, сообщает Kicker.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Ранее интерес к 24-летнему немцу проявляли «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что «Хоффенхайм» хотел получить за защитника свыше 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Раум забил 3 мяча и отдал 13 результативных передач в 35 матчах за «Хоффенхайм» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.