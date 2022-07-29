«Лейпциг» согласовал трансфер защитника «Хоффенхайма» Раума
Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум продолжит карьеру в «Лейпциге». Стороны уже согласовали условия сделки, сообщает Kicker.
Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
Ранее интерес к 24-летнему немцу проявляли «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что «Хоффенхайм» хотел получить за защитника свыше 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Раум забил 3 мяча и отдал 13 результативных передач в 35 матчах за «Хоффенхайм» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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1
|Бавария
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|0
|0
|0-0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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