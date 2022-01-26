«Милан» и «Ливерпуль» интересуются 20-летним защитником «Шальке» Тиавом

20-летний защитник «Шальке» Малик Тиав может перейти в «Милан»

Защитник «Шальке» Малик Тиав может перейти в «Милан», сообщает журналист Мануэле Байоккини в Twitter.

По информации источника, «Милан» контактирует с немецким клубом по поводу трансфера 20-летнего немца. Конкуренцию итальянцам в борьбе за подписание защитника может составить «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Тиав провел 21 матч за «Шальке» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в пять миллионов евро.