Зюле: «Решил, что перейду в «Боруссию» несколько недель назад»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал свой переход в дортмундскую «Боруссию».

«В последние время было много разговоров о том, что я хочу делать и почему, — приводит слова Зюле Bayern&Germany со ссылкой на Bild. — Я решил, что перейду в «Боруссию» несколько недель назад. Я почувствовал, что руководство дортмундского клуба очень хочет работать со мной. Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк, Себастьян Кель и Марко Розе дали мне представление о роли, которую я могу сыграть в клубе. У меня было ощущение, что я нужен «Боруссии» как человек и как игрок. Я был впечатлен тем, как они хотели подписать меня, поэтому я быстро понял, где буду выступать в будущем».

Сегодня, 7 февраля, «Боруссия» объявила о подписании контракта с защитником. Соглашение дортмундского клуба с 26-летним немцем вступит в силу с сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Зюле провел 26 матчей за «Баварию» и отдал одну результативную передачу.