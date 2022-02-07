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Сегодня, 20:50

18-летний нападающий «Байера» перешел в «Трабзонспор»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Байера» Эмрехан Гедикли перешел в «Трабзонспор», сообщает сайт немецкого клуба.

По данным немецких СМИ, сумма трансфера 18-летнего футболиста составила 1 миллион евро.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Байер» оформил трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Зенит» 30 января объявил, что Азмун станет игроком «Байера» в зимнее трансферное окно. Ранее 27-летний иранец подписал контракт с немецким клубом, которое должно было вступить в силу летом, но сторонам удалось договориться о досрочном переходе игрока.

ФК Байер
ФК Трабзонспор
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 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
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 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
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 - : -
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Боруссия Д

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Флориан Вирц

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 9
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Вольфсбург

 18 1 2
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Майнц

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