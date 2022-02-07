Стали известны условия контракта Зюле с «Боруссией» из Дортмунда
Зюле будет зарабатывать в «Боруссии» 10 миллионов евро в год
Защитник «Баварии» Никлас Зюле подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Соглашение вступит в силе с сезона-2022/23.
26-летний игрок сборной Германии заключил с клубом из Дортмунда контракт на 4 года. Его зарплата составит 10 миллионов евро в год без учета бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Зюле выступает в составе «Баварии» с 2017 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|17
|1
|3
|68-21
|52
|
2
|Байер
|21
|11
|5
|5
|54-34
|38
|
3
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|54-36
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|21
|9
|4
|8
|40-26
|31
|
5
|Фрайбург
|21
|9
|6
|6
|33-24
|33
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|21
|9
|3
|9
|30-23
|30
|
8
|Унион Б
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|7
|6
|33-32
|31
|
10
|Кельн
|21
|8
|8
|5
|33-34
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|21
|7
|4
|10
|20-30
|25
|
13
|Боруссия М
|21
|6
|5
|10
|27-38
|23
|
14
|Вольфсбург
|21
|7
|3
|11
|21-33
|24
|
15
|Аугсбург
|21
|5
|7
|9
|22-35
|22
|
16
|Штутгарт
|21
|4
|6
|11
|24-38
|18
|
17
|Герта
|21
|6
|5
|10
|23-43
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|21
|2
|4
|15
|18-56
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.02
|22:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|12.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|12.02
|17:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|12.02
|17:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
|12.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Герта
|- : -
|12.02
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
|12.02
|20:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|13.02
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|13.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Арминия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|17
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|17
|1
|3
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