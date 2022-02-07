Стали известны условия контракта Зюле с «Боруссией» из Дортмунда

Зюле будет зарабатывать в «Боруссии» 10 миллионов евро в год

Защитник «Баварии» Никлас Зюле подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Соглашение вступит в силе с сезона-2022/23.

26-летний игрок сборной Германии заключил с клубом из Дортмунда контракт на 4 года. Его зарплата составит 10 миллионов евро в год без учета бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Зюле выступает в составе «Баварии» с 2017 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.