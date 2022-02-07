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Сегодня, 18:10

«Боруссия» из Дортмунда объявила о заключении контракта с Зюле. Соглашение вступит в силу с лета 2022 года

Защитник «Баварии» Зюле станет игроком дортмундской «Боруссии»
Иван Шитик
Корреспондент
Никлас Зюле.
Фото AFP

Защитник «Баварии» Никлас Зюле продолжит карьеру в «Боруссии». Клуб из Дортмунда на официальном сайте объявил о заключении контракта с 26-летним игроком сборной Германии, который вступит в силу со следующего сезона.

Ранее генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан подтвердил, что Зюле покинет «Баварию».

Мюнхенский клуб предлагал игроку продлить соглашение, но он ответил отказом. Зюле покинет «Баварию» в июле 2022 года на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за «Баварию» и отдал 1 результативную передачу.

Никлас Зюле
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Зюле подпишет контракт с дортмундской «Боруссией»

Стали известны условия контракта Зюле с «Боруссией» из Дортмунда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Байер 21 11 5 5 54-34 38
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Вольфсбург 21 7 3 11 21-33 24
15
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
16
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 21 2 4 15 18-56 10
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 - : -
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 - : -
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 - : -
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 17 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 17 1 3
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