«Боруссия» из Дортмунда объявила о заключении контракта с Зюле. Соглашение вступит в силу с лета 2022 года

Защитник «Баварии» Никлас Зюле продолжит карьеру в «Боруссии». Клуб из Дортмунда на официальном сайте объявил о заключении контракта с 26-летним игроком сборной Германии, который вступит в силу со следующего сезона.

?? Der #BVB hat zur Saison 2022/23 den deutschen Nationalspieler Niklas #S?le (26) verpflichtet.



Der Innenverteidiger steht gegenw?rtig noch in Diensten des FC Bayern M?nchen. Sein Vertrag dort l?uft im Sommer 2022 aus.



? https://t.co/LI353bTa6q — Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022

Ранее генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан подтвердил, что Зюле покинет «Баварию».

Мюнхенский клуб предлагал игроку продлить соглашение, но он ответил отказом. Зюле покинет «Баварию» в июле 2022 года на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за «Баварию» и отдал 1 результативную передачу.