Павар рассмеялся, когда его спросили о возможном переходе в «Барселону»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о своем будущем в команде.

«Я счастлив и наслаждаюсь своим временем. Что касается остального, посмотрим летом. Будут ли переговоры с боссами «Баварии»? Я не знаю. Я сосредоточен на следующих играх», — приводит слова Павара Bayern & Germany.

Также сообщается, что когда 26-летнего игрока спросили о переходе в «Барселону», он рассмеялся и ничего не ответил.

Защитник играет за немецкий клуб с 2019 года. В текущем сезоне Павар провел за «Баварию» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитна до лета 2024 года.