Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 22:45

Агент Селюк: «Не только в Африке футболистам занижают возраст, в России тоже такое бывает»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о проблеме занижения возраста у африканских футболистов на фоне новости о том, что нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может быть не 18 лет, а 22.

«Естественно, такая проблема существует, но она существует не только в Африке. Впрочем, с каждым годом такие подтасовки делать мошенникам все сложнее и сложнее, потому что сейчас появляются компьютеризированные базы, куда вносят путь футболиста с условно 12 лет.

Да, такая проблема бывает, но такое бывает везде — и в России тоже. Помните, ходили слухи, что возраст Шапи занижен? В каждой стране бывают такие случаи и слухи. Взять молодежный футбол — бывают истории, когда в командах из Кавказа на поле выходят условные «13-летние бородачи». Но, безусловно, в некоторых районах Африки есть футболисты, которые выглядят старше, чем они есть на самом деле. Допустим, камерунцы выглядят старше, чем ивуарийцы", — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

По официальным данным Мукоко родился в Камеруне, а в 2014 году переехал в Германию, датой его рождения считается 20 ноября 2004 года. Однако по информации СМИ, приемный отец Мукоко передал реальное свидетельство о рождении футболиста. В этом документе указано, что реальное имя Мукоко Юссуф Мухамад, а дата рождения 2000 год.

Источник: РБ Спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
Дмитрий Селюк
1
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павар рассмеялся, когда его спросили о возможном переходе в «Барселону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 15 7 2 71-25 52
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 49-30 50
3
 РБ Лейпциг 24 13 6 5 49-29 45
4
 Фрайбург 24 13 6 5 37-33 45
5
 Унион Б 24 13 6 5 36-28 45
6
 Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46-34 40
7
 Майнц 24 10 6 8 39-35 36
8
 Вольфсбург 24 9 8 7 43-32 35
9
 Байер 24 10 4 10 43-39 34
10
 Боруссия М 24 8 6 10 38-42 30
11
 Вердер 24 9 3 12 37-46 30
12
 Кельн 24 6 9 9 32-38 27
13
 Аугсбург 24 8 3 13 31-44 27
14
 Бохум 24 7 1 16 26-56 22
15
 Герта 24 5 6 13 29-45 21
16
 Штутгарт 24 4 8 12 29-41 20
17
 Шальке 24 4 8 12 20-44 20
18
 Хоффенхайм 24 5 4 15 30-44 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.03 22:30
Боруссия М – Вердер
 - : -
18.03 17:30
Аугсбург – Шальке
 - : -
18.03 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
18.03 17:30
Хоффенхайм – Герта
 - : -
18.03 17:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
18.03 20:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
19.03 17:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
19.03 19:30
Байер – Бавария
 - : -
19.03 21:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 15
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Диогу Лейте

Диогу Лейте

Унион Б

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 22 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости