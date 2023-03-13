Агент Селюк: «Не только в Африке футболистам занижают возраст, в России тоже такое бывает»
Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о проблеме занижения возраста у африканских футболистов на фоне новости о том, что нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может быть не 18 лет, а 22.
«Естественно, такая проблема существует, но она существует не только в Африке. Впрочем, с каждым годом такие подтасовки делать мошенникам все сложнее и сложнее, потому что сейчас появляются компьютеризированные базы, куда вносят путь футболиста с условно 12 лет.
Да, такая проблема бывает, но такое бывает везде — и в России тоже. Помните, ходили слухи, что возраст Шапи занижен? В каждой стране бывают такие случаи и слухи. Взять молодежный футбол — бывают истории, когда в командах из Кавказа на поле выходят условные «13-летние бородачи». Но, безусловно, в некоторых районах Африки есть футболисты, которые выглядят старше, чем они есть на самом деле. Допустим, камерунцы выглядят старше, чем ивуарийцы", — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
По официальным данным Мукоко родился в Камеруне, а в 2014 году переехал в Германию, датой его рождения считается 20 ноября 2004 года. Однако по информации СМИ, приемный отец Мукоко передал реальное свидетельство о рождении футболиста. В этом документе указано, что реальное имя Мукоко Юссуф Мухамад, а дата рождения 2000 год.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49-30
|50
|
3
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49-29
|45
|
4
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|
5
|Унион Б
|24
|13
|6
|5
|36-28
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
8
|Вольфсбург
|24
|9
|8
|7
|43-32
|35
|
9
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43-39
|34
|
10
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38-42
|30
|
11
|Вердер
|24
|9
|3
|12
|37-46
|30
|
12
|Кельн
|24
|6
|9
|9
|32-38
|27
|
13
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31-44
|27
|
14
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26-56
|22
|
15
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29-45
|21
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29-41
|20
|
17
|Шальке
|24
|4
|8
|12
|20-44
|20
|
18
|Хоффенхайм
|24
|5
|4
|15
|30-44
|19
|17.03
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|- : -
|18.03
|17:30
|
Аугсбург – Шальке
|- : -
|18.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|18.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Герта
|- : -
|18.03
|17:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|18.03
|20:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.03
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.03
|19:30
|
Байер – Бавария
|- : -
|19.03
|21:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Диогу Лейте
Унион Б
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|22
|1
|3