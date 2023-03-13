«Бавария» объявила о сотрудничестве с клубом МЛС

«Бавария» объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с клубом из МЛС «Лос-Анджелесом».

Штаб-квартира совместного предприятия будет располгаться в Мюнхене. Цель партнерства — развитие молодых футбольных талантов.

Спортивный директор «Баварии» Оливер Кан сообщил, что данное сотрудничество принесет пользу обеим сторонам сделки.

«Бавария» на данный момент возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, набрав 52 очка в 24-х турах.