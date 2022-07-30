Защитник Анхелиньо может покинуть «Лейпциг» этим летом

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо может сменить клубную прописку в это трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

«Хоффенхайм» уже начал переговоры с «Лейпцигом» о потенциальном трансфере, но все находится на ранней стадии.

25-летний испанец выступает за «Лейпциг» с 2020 года. Сначала немецкий клуб арендовал его у «Манчестер Сити», а потом выкупил за 35 миллионов евро.

Действующий контракт Анхелиньо с немецкой командой рассчитан до 2025 года.