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Сегодня, 18:17

Защитник Анхелиньо может покинуть «Лейпциг» этим летом

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Анхелиньо может сменить клубную прописку в это трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

«Хоффенхайм» уже начал переговоры с «Лейпцигом» о потенциальном трансфере, но все находится на ранней стадии.

25-летний испанец выступает за «Лейпциг» с 2020 года. Сначала немецкий клуб арендовал его у «Манчестер Сити», а потом выкупил за 35 миллионов евро.

Действующий контракт Анхелиньо с немецкой командой рассчитан до 2025 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • bk news
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П2

19%

2.40

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