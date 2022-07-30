30 июля, в субботу, «Лейпциг» сыграет с «Баварией» в матче за Суперкубок Германии-2022 по футболу. Встреча пройдет на «Ред Булл Арена» в Лейпциге, начало — в 21.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Лейпциг» — «Бавария» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажут на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.25.

В минувшем сезоне «Бавария», которую тренирует Юлиан Нагельсман, стала чемпионом Германии.

Главным тренером «Лейпцига» является бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско. С ним команда выиграла Кубок страны-2021/22.