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Сегодня, 19:30

«Лейпциг» — «Бавария»: прямая трансляция матча за Суперкубок Германии

В 21.30 начнется прямая видеотрансляция матча за Суперкубок Германии «Лейпциг» — «Бавария»
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско.
Фото Reuters

30 июля, в субботу, «Лейпциг» сыграет с «Баварией» в матче за Суперкубок Германии-2022 по футболу. Встреча пройдет на «Ред Булл Арена» в Лейпциге, начало — в 21.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Лейпциг» — «Бавария» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажут на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.25.

В минувшем сезоне «Бавария», которую тренирует Юлиан Нагельсман, стала чемпионом Германии.

Главным тренером «Лейпцига» является бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско. С ним команда выиграла Кубок страны-2021/22.

Германия. Суперкубок.
30 июл, 21:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Бавария

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
1-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
Бундеслига
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Два ассиста Азмуна не спасли «Байер» от вылета из Кубка Германии
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
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 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
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 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
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7.08 18:30
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