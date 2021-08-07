Забитцер попросил «Лейпциг» отпустить его в «Баварию»

Полузащитник Марсель Забитцер обратился к руководству «Лейпцига» с просьбой отпустить его из клуба. Контракт игрока истекает летом 2022 года.

В Twitter Николы Скиры сообщается, что футболист попросил отпустить его в «Баварию», с которой он уже согласовал контракт.

Забитцер не хочет продлевать свое соглашение, которое рассчитано до конца июня 2022 года. Опция выкупа футболиста составляет 50 миллионов евро, однако «Лейпциг» может согласиться отпустить игрока за 20 миллионов евро из-за ситуации с контрактом.

В сезоне-2020/21 Забитцер провел 39 матчей за «Лейпциг», на его счету 9 голов и 7 результативных передач.