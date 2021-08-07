Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» хочет вернуть Рибери

10:13
Теги:

Полузащитник Франк Рибери может вернуться в «Баварию», утверждает L'Equipe.

По данным источника, француз сейчас индивидуально тренируется в Мюнхене и рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Председатель правления «Баварии» Оливер Кан и почетный президент Ули Хенесс хотят, чтобы легендарный игрок команды вернулся в мюнхенский клуб.

38-летний Рибери большую часть своей карьеры провел в «Баварии», но последние два сезона защищал цвета «Фиорентины». В прошлом розыгрыше серии А Франк провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью ассистами. Клуб из Флоренции не стал предлагать ему новый контракт.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная России проиграла квалификацию в художественной гимнастике. Надо ли бить тревогу?
Сборная Аргентины по волейболу завоевала бронзу Олимпиады в Токио
Сестры Аверины занимают второе и третье места после обруча
Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию в медальном зачете? Расклады на конец Олимпиады
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд