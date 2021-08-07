«Бавария» хочет вернуть Рибери
10:13
Полузащитник Франк Рибери может вернуться в «Баварию», утверждает L'Equipe.
По данным источника, француз сейчас индивидуально тренируется в Мюнхене и рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Председатель правления «Баварии» Оливер Кан и почетный президент Ули Хенесс хотят, чтобы легендарный игрок команды вернулся в мюнхенский клуб.
38-летний Рибери большую часть своей карьеры провел в «Баварии», но последние два сезона защищал цвета «Фиорентины». В прошлом розыгрыше серии А Франк провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью ассистами. Клуб из Флоренции не стал предлагать ему новый контракт.
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