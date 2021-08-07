«Бавария» хочет вернуть Рибери

Полузащитник Франк Рибери может вернуться в «Баварию», утверждает L'Equipe.

По данным источника, француз сейчас индивидуально тренируется в Мюнхене и рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Председатель правления «Баварии» Оливер Кан и почетный президент Ули Хенесс хотят, чтобы легендарный игрок команды вернулся в мюнхенский клуб.