Азмун может пропустить до двух месяцев из-за травмы стопы
Нападающий «Байера» Сердар Азмун выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы левой ноги, сообщает Tasnimnews.
У 28-летнего иранца повреждение сухожилия левой ноги. 24 июля «Байер» сообщал о том, что форвард досрочно покинул предсезонный сбор команды из-за мышечного повреждения, но не уточнял сроки восстановления футболиста.
2 августа стало известно, что Азмун может вернуться в «Зенит». «Байер» хочет получить за игрока не менее 10 миллионов евро.
Азмун играл за «Зенит» с февраля 2019 года, он перешел в «Байер» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 играх за команду из Леверкузена.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
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|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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