Йенс Леманн: «У меня коронавирус протекал легче, чем грипп»

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн рассказал, как переболел коронавирусом.

— В середине марта у меня были кашель и лихорадка в течение полутора дней, — цитирует Bild Леманна. — После двух недель карантина, мне сообщили, что я здоров. Заболевание протекало легче, чем грипп.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 058 089 человек. Умерших — 211 147, выздоровевших — 919 669.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется