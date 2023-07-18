«Бавария» назначит Кристофа Фройнда из «Зальцбурга» новым спортивным директором клуба

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд займет аналогичный пост в «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, 46-летний австриец приступит к работе в «Баварии» с сентября. Он работает в «Зальцбурге» с 2006 года.

Последним спортивным директором «Баварии» был Хасан Салихамиджич, который покинул команду в конце сезона-2022/23.