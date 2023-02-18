Зоммер о матче с гладбахской «Боруссией»: «Мы должны проглотить эту неудачу и двигаться вперед»

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал матч с гладбахской «Боруссией» (2:3) в 21-м туре чемпионата Германии.

«Конечно, красная карточка была одним из определяющих моментов игры. Я думаю, что это было очень жестко. Мы пропустили вскоре после этого. А потом, когда нас было 10 человек, было трудно. Команде пришлось много бегать, чтобы закрыть пространства и компенсировать красную карточку», — приводит слова Зоммера Bayern & Germany.

Также 34-летний голкипер высказался о борьбе команды за титул.

«Это неудача, но мы должны проглотить ее и двигаться вперед. Игра пошла против нас, и теперь мы должны хорошо ее проанализировать, а затем смотреть вперед. Я был очень рад вернуться в Гладбах. Большое спасибо болельщикам и клубу за их жест по отношению ко мне. Это было очень приятно», — сказал Зоммер.

«Бавария» пока сохраняет первое место в турнирной таблице (43 очка), но опережает «Унион» только на 1 очко, а у команды из Берлина есть еще матч в запасе.