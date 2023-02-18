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Сегодня, 21:39

Нагельсманн: «В поражении виновата не только красная карточка. Часть вины лежит на нас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото AFP

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал матч с гладбахской «Боруссией» (2:3) в 21-м туре чемпионата Германии.

«Упомекано очень коротко дернул Алассана Плеа, плечо Плеа не сдвинулось ни на миллиметр. Это не красная карточка, никто не может сказать мне обратное. Я бы хотел, чтобы после игры судья сказал: «Хорошо, это было сложное решение». Но ничего такого не было. Все могут совершать ошибки, нет проблем. Я также признаю свою ошибку как тренер. Именно поэтому у вас есть экран, где вы можете посмотреть на это после.

Решение заменить Мюллера? Это было дерьмовое решение. Мне жаль Томаса. Но нам нужен был темп, и нам нужен был Шупо-Мотинг на острие. Это отстой, мне не понравилось это решение. Я еще не разговаривал с ним», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Также тренер «Баварии» заявил, что не только красная карточка виновата в поражении команды.

«Виновата не только красная карточка. Я думаю, что мы могли решить игру в первые 7 минут. Часть вины лежит на нас. Потом, конечно, ранняя красная карточка осложнила ситуацию. Нам немного не хватило энергии после игры в Париже. Из-за красной карточки мне пришлось выплеснуть эмоции после игры. Однако я должен извиниться перед Тобиасом Вельцем и его командой за свои слова. К сожалению, я зашел слишком далеко», — сказал Нагельсманн.

 
Юлиан Нагельсманн. Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» ругался на судей: «Мягкотелое сборище»

 

ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Юлиан Нагельсманн
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Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» ругался на судей: «Мягкотелое сборище»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
8
 Боруссия М 21 8 5 8 38-35 29
9
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
10
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
11
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
12
 Кельн 21 6 8 7 32-34 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 0
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 3 : 2
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 0 : 2
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 3 : 0
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 0 : 3
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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