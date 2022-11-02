«Бавария» хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом
«Бавария» планирует предложить нападающему Эрику-Максиму Шупо-Мотингу новый контракт. Мюнхенцы хотели бы сохранить игрока, так как считают его высококлассным форвардом.
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие месяцы с 33-летним нападающим обсудят новое соглашение. Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023 года.
За шесть последних матчей камерунец забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|12
|8
|2
|2
|21-9
|26
|
2
|Бавария
|12
|7
|4
|1
|38-10
|25
|
3
|Фрайбург
|12
|7
|3
|2
|18-13
|24
|
4
|Боруссия Д
|12
|7
|1
|4
|20-15
|22
|
5
|Айнтрахт Ф
|12
|6
|2
|4
|25-20
|20
|
6
|РБ Лейпциг
|12
|5
|4
|3
|22-18
|19
|
7
|Хоффенхайм
|12
|5
|3
|4
|18-13
|18
|
8
|Майнц
|12
|5
|3
|4
|18-19
|18
|
9
|Вердер
|12
|5
|3
|4
|21-18
|18
|
10
|Кельн
|12
|4
|5
|3
|20-23
|17
|
11
|Боруссия М
|12
|4
|4
|4
|20-19
|16
|
12
|Вольфсбург
|12
|3
|5
|4
|17-19
|14
|
13
|Аугсбург
|12
|4
|2
|6
|15-21
|14
|
14
|Герта
|12
|2
|5
|5
|14-17
|11
|
15
|Штутгарт
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|
17
|Бохум
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|
18
|Шальке
|12
|1
|3
|8
|11-28
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.11
|22:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|5.11
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.11
|17:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|5.11
|17:30
|
Герта – Бавария
|- : -
|5.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|5.11
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|5.11
|20:30
|
Вердер – Шальке
|- : -
|6.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|6.11
|19:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|9
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|9
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|10
|1
|2
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