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Сегодня, 11:29

«Бавария» хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом

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«Бавария» планирует предложить нападающему Эрику-Максиму Шупо-Мотингу новый контракт. Мюнхенцы хотели бы сохранить игрока, так как считают его высококлассным форвардом.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие месяцы с 33-летним нападающим обсудят новое соглашение. Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023 года.

За шесть последних матчей камерунец забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1587568986534936577?s=20&t=eQLOMW4iXQhgR1vhlQ5vdg

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Sport Prediction
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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
6
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
7
 Хоффенхайм 12 5 3 4 18-13 18
8
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
9
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
10
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
11
 Боруссия М 12 4 4 4 20-19 16
12
 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
15
 Штутгарт 12 2 5 5 15-21 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
5.11 17:30
Герта – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
5.11 20:30
Вердер – Шальке
 - : -
6.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
6.11 19:30
Фрайбург – Кельн
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 9
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 8
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 5
Мергим Бериша

Мергим Бериша

Аугсбург

 4
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 9 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 10 1 2
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