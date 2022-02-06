Нойер перенес операцию на правом колене и пропустит несколько недель
Вратарь «Баварии» Нойер перенес операцию на правом колене
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сегодня, 6 февраля, перенес операцию на правом колене.
Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, 35-летний немец пропустит несколько недель.
В нынешнем сезоне Нойер провел 28 матчей за «Баварию» и пропустил 28 мячей. Контракт вратаря с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|17
|1
|3
|68-21
|52
|
2
|Байер
|21
|11
|5
|5
|54-34
|38
|
3
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|54-36
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|21
|9
|4
|8
|40-26
|31
|
5
|Фрайбург
|21
|9
|6
|6
|33-24
|33
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|21
|9
|3
|9
|30-23
|30
|
8
|Унион Б
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|7
|6
|33-32
|31
|
10
|Кельн
|21
|8
|8
|5
|33-34
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|21
|7
|4
|10
|20-30
|25
|
13
|Боруссия М
|21
|6
|5
|10
|27-38
|23
|
14
|Вольфсбург
|21
|7
|3
|11
|21-33
|24
|
15
|Аугсбург
|21
|5
|7
|9
|22-35
|22
|
16
|Штутгарт
|21
|4
|6
|11
|24-38
|18
|
17
|Герта
|21
|6
|5
|10
|23-43
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|21
|2
|4
|15
|18-56
|10
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.02
|22:30
|
Герта – Бохум
|1 : 1
|5.02
|17:30
|
Арминия – Боруссия М
|1 : 1
|5.02
|17:30
|
Аугсбург – Унион Б
|2 : 0
|5.02
|17:30
|
Кельн – Фрайбург
|1 : 0
|5.02
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|2 : 0
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|2 : 3
|5.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|3 : 2
|6.02
|17:30
|
Боруссия Д – Байер
|2 : 5
|6.02
|19:30
|
Вольфсбург – Гр. Фюрт
|4 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|17
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|17
|1
|3
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