Нойер перенес операцию на правом колене и пропустит несколько недель

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сегодня, 6 февраля, перенес операцию на правом колене.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, 35-летний немец пропустит несколько недель.

В нынешнем сезоне Нойер провел 28 матчей за «Баварию» и пропустил 28 мячей. Контракт вратаря с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.