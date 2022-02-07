Нойер пропустит от трех до шести недель из-за операции

Стало известно сколько недель пропустить вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после операции.

Как сообщает в Twitter журналист Флориана Плеттенберга, немец выбыл на 3-4 недели в лучшем случае и на шесть недель в худшем. Его место в составе команды пока займет запасной вратарь Свен Ульрайх.

По информации источника, переговоры о продлении контракта 35-летнего вратаря продолжатся. Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Нойер перенес операцию на правом колене 6 февраля. В нынешнем сезоне голкипер провел 28 матчей за «Баварию» и пропустил 28 мячей.