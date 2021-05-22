«Вольфсбург» проиграл «Майнцу», но вышел в Лигу чемпионов

«Майнц» в заключительном туре чемпионата Германии в гостях победил «Вольфсбург» со счетом 3:2. Победный гол забил Штефан Белль.

«Вольфсбург», за который выступает арендованный у «Динамо» нападающий Максимилиан Филипп, занял итоговое четвертое место и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Майнц — 12-й.

В другом матче «Айнтрахт» из Франкфурта победил «Фрайбург» со счетом 3:1 и занял пятое место, которое обеспечивает выход в групповой турнир Лиги Европы.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

34-й тур

«Вольфсбург» — «Майнц» — 2:3 (0:1)

Голы: Боэтиус, 44 (0:1). Филипп, 47 (1:1). Куэйсон, 54 (1:2). Жуан Виктор, 66 (2:2). Белль, 77 (2:3).

«Вольфсбург»: Перван, Брукс (Зирслебен, 57), Мбабу (Жуан Виктор, 57), Паулу Отавиу (Руссийон, 83), Лакруа, Арнольд, Шлагер (Герхардт, 83), Брекало (Гинчек, 69), Баку, Филипп, Вегхорст.

«Майнц»: Дамен, Брозински (Фернандес, 71), Белль, Да Коста (Мвене, 81), Ниакате, Сен Жюст, Кор, Куэйсон (Солои, 71), Баррейро (Латца, 32), Боэтиус (Озтунали, 81), Онисиво.

Предупреждения: Баррейро, 29. Белль, 40. Арнольд, 51. Шлагер, 56. Боэтиус, 61. Филипп, 75.

Судья: Данкерт (Германия).

22 мая. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

«Хоффенхайм» — «Герта» — 2:1 (0:1)

Голы: Дарида, 43 (0:1). Адамян, 49 (1:1). Крамарич, 90+1 (2:1).

«Хоффенхайм»: Пентке, Фогт, Пош, Кадержабек, Гриллич, Самассеку (Руди, 64), Сессеньон (Йон, 69), Крамарич, Адамян, Сков (Рюттер, 64), Бебу.

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Штарк (Дардаи, 64), Хедира (Диркнер, 75), Леки (Редан, 59), Дарида, Левен (Аскасибар, 46), Радоньич, Нганкам (Лукебакио, 46).

Судья: Вилленборг (Германия).

22 мая. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

«Айнтрахт Ф» — «Фрайбург» — 3:1 (0:0)

Голы: Андре Силва, 62 — с пенальти (1:0). Чон У Ен, 76 (1:1). Туре, 87 (2:1). Ахе, 90+2 (3:1).

«Айнтрахт»: Берднер, Хасебе, Хинтереггер, Чэндлер (Туре, 81), Н`Дика, Ильзанкер, Цубер (Баркок, 46), Костич (Э.Дурм, 90+2), Хрустич (Тута, 75), Камада (Ахе, 81), Андре Силва.

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Хелер, 35), Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо (Квон Чхан Хун, 90+4), Хаберер (Чон У Ен, 70), Сантамария (Кайтель, 69), Петерсен (Демирович, 69).

Предупреждение: Хрустич, 36.

Судья: Дингерт (Германия).

22 мая. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».