Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в бундеслиге за сезон

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски установил новый рекорд по числу голов в бундеслиге за сезон.

Поляк забил на 91-й минуте матча 34-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (5:2), побив тем самым рекорд легендарного Герда Мюллера, в активе которого было 40 голов в чемпионате Германии сезона-1971/72.

Благодаря этому голу Роберт Левандовски записал на свой счет 41-й мяч в сезона-2020/21. Также поляк стал лучшим бомбардиром бундеслиги.