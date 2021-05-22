«Вердер» впервые с 1980 года вылетел из бундеслиги, «Кельн» сыграет в стыковых матчах

«Вердер» по итогам сезона-2020/21 покидает бундеслигу. Команда впервые с 1980 года вылетела из высшего дивизиона.

В заключительном, 34-м туре команда проиграла «Боруссии» (Менхенгладбах) со счетом 2:4. С 31 очком «Вердер» занял 17-е место.

«Кельн» благодаря победе над «Шальке» (1:0) набрал 34 очка, занял 16-е место и избежал прямого вылета. Теперь команде предстоят стыковые матчи за право остаться в бундеслиге.