"Вольфсбург" определился с новым главным тренером

"Вольфсбург" официально утвердил Оливера Гласнера в качестве главного тренера команды. Специалист, который сейчас работает в австрийском ЛАСКе, возглавит клуб перед сезоном 2019/20.
Нынешний рулевой команды Бруно Лаббадиа покидает клуб по окончании сезона. Ранее сообщалось, что главным тренером "волков" мог стать бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.
На данный момент "Вольфсбург" занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.
Oliver Glasner übernimmt die Wölfe! Der 44-jährige Österreicher wird ab Sommer neuer Cheftrainer beim VfL Wolfsburg. Er hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Herzlich Willkommen in Wolfsburg! #immernurdu #VfLWolfsburg pic.twitter.com/93q7wXskZj– VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 23 апреля 2019 г.
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