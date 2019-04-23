"Вольфсбург" определился с новым главным тренером

"Вольфсбург" официально утвердил Оливера Гласнера в качестве главного тренера команды. Специалист, который сейчас работает в австрийском ЛАСКе, возглавит клуб перед сезоном 2019/20.

Нынешний рулевой команды Бруно Лаббадиа покидает клуб по окончании сезона. Ранее сообщалось, что главным тренером "волков" мог стать бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.

На данный момент "Вольфсбург" занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.