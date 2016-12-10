"Вольфсбург" не будет возвращать Дракслера в состав

Спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс надеется продать полузащитника Юлиана Дракслера из-за сложившейся ситуации. 23-летний футболист не попал в заявку на игру 14-го тура чемпионата Германии против "Баварии", несмотря на отсутствие травм и дисквалификаций. Сам немец ранее жаловался на свист болельщиков в свою сторону и намерен продолжить карьеру в другой команде.

– Если будут предложения по нему, мы их выслушаем, – цитирует Sky Sport Germany Аллофса. – Мы вели себя честно и последовательно, но, к сожалению, ситуация повернулась в худшую сторону. Ему будет сложно вернуться в состав.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Дракслера могут попытаться приобрести "Арсенал", "ПСЖ" и "Ювентус".