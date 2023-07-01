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Сегодня, 18:44

«Вольфсбург» и «Байер» хотят подписать полузащитника «Ренна» Майера

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вольфсбург» и «Байер» заинтересованы в полузащитнике «Ренна» Ловро Майере, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Оба немецких клуба уже вступили в переговоры по трансферу 25-летнего хорвата.

Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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