«Вольфсбург» и «Байер» хотят подписать полузащитника «Ренна» Майера
«Вольфсбург» и «Байер» заинтересованы в полузащитнике «Ренна» Ловро Майере, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Оба немецких клуба уже вступили в переговоры по трансферу 25-летнего хорвата.
Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|00:00
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
Новости