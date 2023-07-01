Защитник «Баварии» Дэвис хочет перейти в «Реал»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет присоединиться к «Реалу» в это или следующее трансферное окно, сообщает Bild.

По информации издания, «Реал» будет ждать лета 2024 года, когда у игрока останется лишь год до истечения контракта с «Баварией», чтобы приобрести его по более низкой цене.

В минувшем сезоне Дэвис провел 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.