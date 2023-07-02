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Сегодня, 08:45

Альфонсо Дэвис не обсуждает продление контракта с «Баварией», потому что ждет предложение от «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет продолжить карьеру в «Реале», утверждает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, по этой причине 22-летний канадец не обсуждает новый контракт с мюнхенцами. Его действующее соглашение с «Баварией» истекает в 2025 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.

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 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
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 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
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