В «Унионе» объяснили причину срыва трансфера Иско

Спортивный директор «Униона» Оливер Рунерт подтвердил, что клуб не будет подписывать контракт с бывшим полузащитником «Реала» Иско.

«Мы хотели бы видеть Иско в нашей команде, но у нас есть свои финансовые пределы. Вопреки предыдущим договоренностям, сегодня они были превышены, поэтому трансфер не состоялся», — приводит слова функционера пресс-служба немецкой команды.

Ранее сообщалось, что 30-летний испанец, который находится в статусе свободного агента, провалил медицинское обследование.

В декабре полузащитник расторг трудовое соглашение с «Севильей», где он выступал с лета 2022 года.