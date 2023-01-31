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Черышев считает, что у Лунева есть шанс стать первым номером в «Байере»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о своем разговоре с голкипером Андреем Луневым, который не имеет игровой практики в «Байере».

«После товарищеского матча пересеклись и с Андреем, и с Сердаром Азмуном. Андрюха сыграл весь матч, а Азмун, как и я, вышел на замену. После игры поговорили. Лунь рассказал, что у них хорошая команда, молодая, много разных национальностей. Недавно тренером стал Хаби Алонсо — с ним я тоже знаком. В целом он доволен, но, конечно, хочет играть. Мне кажется, все еще будет. Думаю, он получает огромный опыт, тренируясь с такими футболистами. Если будет дальше тренироваться и прогрессировать, у него все получится, уверен. Может быть появится шанс, который надо будет использовать. Думаю, у Андрея хорошие задатки и есть все шансы стать номером один в «Байере», — приводит слова Черышева Sport24.

31-летний россиянин присоединился к «Байеру» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб один матч и пропустил два мяча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-o-nedavnem-razgovore-s-lunevym-v-tselom-on-dovolen-no-konechno-khochet-igrat

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
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Денис Черышев
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
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 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
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7
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 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
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