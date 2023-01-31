«Унион» может отказаться от подписания Иско из-за проваленного медобследования

Переход полузащитника Иско в «Унион» находится на грани срыва из-за проваленного игроком медобследования, сообщает журналист Филипп Маркуардт.

Отмечается, что немецкий клуб еще может подписать игрока, который находится в статусе свободного агента. Однако в таком случае условия контракта будут серьезно пересмотрены.

Ранее сообщалось, что 30-летний испанец подпишет контракт с командой из Берлина до лета 2024 года с опцией продления еще на сезон.

В декабре 2022 года футболист расторг контракт с «Севильей», за которую выступал с августа прошлого года.

Он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.