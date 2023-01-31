Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:04

Гладилин считает, что Азмун пригодится «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном возвращении иранского футболиста Сердара Азмуна в петербургский «Зенит».

«Он опытный игрок, находится в расцвете сил. Конечно, он пригодится «Зениту». Азмун знает стиль игры, а его знает Семак, его знают игроки, со многими он играл. Так что у него проблем не будет. Никакой адаптации ему не надо, менталитет у него нормальный. По мастерству он подходит. Если это произойдет, то это будет усиление для «Зенита», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

СМИ сообщали, что Азмун может вернуться в «Зенит», если трансфер во французский «Марсель» не состоится.

Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

Напомним, что форвард выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». В России он также играл за «Рубин» и «Ростов».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/31/19625065.shtml

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов считает, что Азмуну нет смысла возвращаться в «Зенит»

В «Унионе» объяснили причину срыва трансфера Иско
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 18 7 3 8 30-30 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 - : -
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
4.02 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
4.02 17:30
Айнтрахт Ф – Герта
 - : -
4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
4.02 20:30
Боруссия М – Шальке
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
5.02 19:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 14 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости