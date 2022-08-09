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Сегодня, 22:12

В «Айнтрахте» подтвердили, что Костич покинет клуб

Руслан Минаев
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Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер подтвердил, что полузащитник Филип Костич покинет клуб в ближайшее время.

«Костич не поможет нам завтра (в матче Суперкубка УЕФА против «Реала». — Прим. «СЭ»), потому что он покидает клуб», — сказал тренер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что у полузащитника уже есть договоренность с «Ювентусом» об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Костич провел за «Айнтрахт» 2 матча и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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