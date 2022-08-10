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Сегодня, 06:32

Трапп считает, что «Айнтрахт» сможет показывать результат и без Костича

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп признался, что ему обидно из-за ухода полузащитника Филипа Костича.

«Конечно, очень обидно, потому что он вошел с этим клубом в историю. Он был героем Лиги Европы. Но наша команда способна побеждать и давать результат и без Филипа. В любом случае это решение нас очень огорчило», — цитирует пресс-служба УЕФА Костича.

Ранее сообщалось, что у полузащитника уже есть договоренность с «Ювентусом» об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Кевин Трапп
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
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 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
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