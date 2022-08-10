Трапп считает, что «Айнтрахт» сможет показывать результат и без Костича

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп признался, что ему обидно из-за ухода полузащитника Филипа Костича.

«Конечно, очень обидно, потому что он вошел с этим клубом в историю. Он был героем Лиги Европы. Но наша команда способна побеждать и давать результат и без Филипа. В любом случае это решение нас очень огорчило», — цитирует пресс-служба УЕФА Костича.

Ранее сообщалось, что у полузащитника уже есть договоренность с «Ювентусом» об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.